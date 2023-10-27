В «Зените» опровергли, что Марио Фернандес не выйдет на поле в этом году
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес не сыграет за команду до конца 2023 года.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес не сыграет за команду до конца 2023 года.
30 сентября Фернандес получил травму колена в матче против «Оренбурга» и больше не выходил на поле в составе сине-бело-голубых.
Ранее, журналист Фабио Алейшо сообщил, что спортсмен пока не готов к тренировкам в группе и практически не имеет шансов выйти на поле до конца года.
«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.
Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.
До зимней паузы «Зенит» сыграет еще шесть матчей в РПЛ и один в Кубке России. Петербургский клуб занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. 11 ноября в заключительном туре первого круга РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге.