В «Зените» опровергли, что Марио Фернандес не выйдет на поле в этом году

30 сентября Фернандес получил травму колена в матче против «Оренбурга» и больше не выходил на поле в составе сине-бело-голубых.

Ранее, журналист Фабио Алейшо сообщил, что спортсмен пока не готов к тренировкам в группе и практически не имеет шансов выйти на поле до конца года.

«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.