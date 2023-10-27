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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Зените» опровергли, что Марио Фернандес не выйдет на поле в этом году

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес не сыграет за команду до конца 2023 года.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

30 сентября Фернандес получил травму колена в матче против «Оренбурга» и больше не выходил на поле в составе сине-бело-голубых.

Ранее, журналист Фабио Алейшо сообщил, что спортсмен пока не готов к тренировкам в группе и практически не имеет шансов выйти на поле до конца года.

«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

До зимней паузы «Зенит» сыграет еще шесть матчей в РПЛ и один в Кубке России. Петербургский клуб занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. 11 ноября в заключительном туре первого круга РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге.

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