Квинси Промес пропустит матч «Спартака» с «Факелом» в РПЛ
Как сообщает Metaratings, нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против воронежского «Факела».
Как сообщает Metaratings, нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против воронежского «Факела».
По информации источника, Промес остался в Москве и не поехал вместе с командой в Воронеж.
В предыдущем матче РПЛ Квинси Промес был заменен в перерыве. Сообщалось, что футболист получил повреждение. В 12-м туре «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0.
Ранее стало известно, что именно в матче с воронежской командой «Спартак» впервые в сезоне сыграет в красно-черной форме.
Квинси Промес сыграл за «Спартак» во всех 12 матчах нового сезона РПЛ, в которых забил три гола. Всего на счету нидерландца 91 гол в Премьер-лиге в 187 матчах.
В 12 матчах РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице четвертое место, уступая идущему на втором месте «Зениту» три очка, а лидирующему «Краснодару» — восемь.