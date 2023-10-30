«Динамо» сыграет товарищеский матч с командой Медиалиги
Московское «Динамо» проведет товарищеский матч с медиафутбольной командой 2Drots 18 ноября, сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
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Московское «Динамо» проведет товарищеский матч с медиафутбольной командой 2Drots 18 ноября, сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
«Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 мск на “ВТБ-Арене”. У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
Команда 2Drots стала победителем Московского кубка селебрити, команда в финале турнира одержала победу над «Броук Бойз» со счетом 2:1.
С 13 по 21 ноября в футбольном календаре выделено окно для матчей сборных, в этот период не будут проходить игры РПЛ и Пути РПЛ Кубка России.