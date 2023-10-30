«Динамо» сыграет товарищеский матч с командой Медиалиги

«Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 мск на “ВТБ-Арене”. У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией», — приводит слова Пивоварова ТАСС.