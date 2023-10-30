Газзаев назвал Абаскаля далеким от футбола человеком

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— До матча ЦСКА — «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскаля в московской команде.

— Что тут сказать… Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола.

— Даже так?

— Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле» да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно, — сказал Газзаев «Спорт-Экспресс».