Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетик
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Наполи
Милан
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетико
Алавес
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
28.10
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Газзаев назвал Абаскаля далеким от футбола человеком

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался в адрес испанского специалиста, который возглавляет «Спартак».

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

— До матча ЦСКА — «Краснодар» самой обсуждаемой темой в российском футболе было поражение «Спартака» в Воронеже. Некоторые эксперты уже даже поставили крест на перспективах Гильермо Абаскаля в московской команде.

— Что тут сказать… Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола.

— Даже так?

— Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле» да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно, — сказал Газзаев «Спорт-Экспресс».

Ранее в матче 13-го тура РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Факелу» со счетом 0:2, повторив клубный антирекорд.

Читайте также
Факел
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй на три года
В Румынии 53-летний тренер выпустил себя на поле и забил: видео
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь