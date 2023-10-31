Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
Ахмат
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
03
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
28.10
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин заявил, что хотел бы видеть в команде Сергея Пиняева.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пиняев выступает за московский «Локомотив» с декабря 2022 года. Ранее спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб готов отдать нападающего в другой клуб не менее чем за €30 млн.

«Мне кажется, трансферы у “Зенита” в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в “Зенит”. Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России поздравила Мартинеса с получением приза Льва Яшина
Ига Швентек объяснила, почему была единственной в красном платье
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь