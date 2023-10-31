Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»
Бывший игрок «Зенита» и сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин заявил, что хотел бы видеть в команде Сергея Пиняева.
Бывший игрок «Зенита» и сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин заявил, что хотел бы видеть в команде Сергея Пиняева.
Пиняев выступает за московский «Локомотив» с декабря 2022 года. Ранее спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб готов отдать нападающего в другой клуб не менее чем за €30 млн.
«Мне кажется, трансферы у “Зенита” в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в “Зенит”. Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».