Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»

«Мне кажется, трансферы у “Зенита” в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в “Зенит”. Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».