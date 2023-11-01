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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, на каком футболисте чаще всего фолят в РПЛ

Нападающий «Кранодара» Джон Кордоба — футболист, на котором чаще всего фолят в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

Краснодар
Крылья Советов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает телеграм-канал «Рустат», на колумбийском форварде нарушили правила 33 раза в 13 матчах.

Второе место делят два футболиста — Фернандо Костанца из «Крыльев Советов» и Клаудиньо из «Зенита». На них соперники нарушали правила по 29 раз.

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, на два очка опережая «Зенит». 29 октября в матче 13-го тура Премьер-лиги «Краснодар» уступил ЦСКА со счетом 0:1 — это первое поражение «быков» в сезоне.

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