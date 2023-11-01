Стало известно, на каком футболисте чаще всего фолят в РПЛ

Как сообщает телеграм-канал «Рустат», на колумбийском форварде нарушили правила 33 раза в 13 матчах.

Второе место делят два футболиста — Фернандо Костанца из «Крыльев Советов» и Клаудиньо из «Зенита». На них соперники нарушали правила по 29 раз.