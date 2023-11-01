Стало известно, на каком футболисте чаще всего фолят в РПЛ
Нападающий «Кранодара» Джон Кордоба — футболист, на котором чаще всего фолят в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
Краснодар
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ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий «Кранодара» Джон Кордоба — футболист, на котором чаще всего фолят в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
Как сообщает телеграм-канал «Рустат», на колумбийском форварде нарушили правила 33 раза в 13 матчах.
Второе место делят два футболиста — Фернандо Костанца из «Крыльев Советов» и Клаудиньо из «Зенита». На них соперники нарушали правила по 29 раз.
«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, на два очка опережая «Зенит». 29 октября в матче 13-го тура Премьер-лиги «Краснодар» уступил ЦСКА со счетом 0:1 — это первое поражение «быков» в сезоне.