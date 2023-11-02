«Судьи ржут над этим». Лапочкин — об антиспартаковском заговоре
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал рассуждения о теории заговора против «Спартака». Об этом сообщает Sports.ru.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал рассуждения о теории заговора против «Спартака». Об этом сообщает Sports.ru.
«Над этим все ржут, и все. Ну, какой антиспартаковский, антизенитовский или антикраснодарский заговор? На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и — главное — ради чего?
Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба. И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский “Факел”, а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее. Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке», — сказал Лапочкин.
Лапочкин работал на матчах чемпионата России с 2011 по 2021 год. В июне 2021 года УЕФА отстранил его от футбольной деятельности на десять лет за сокрытие попытки неизвестных лиц повлиять на результат отборочного матча Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо».