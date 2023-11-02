Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Оренбург
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
Урал
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Пари Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
1.11
Локомотив
Рубин
30
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
20
Футбол. Кубок России
1.11
Спартак
Краснодар
23
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
29.10
Динамо
Урал
21
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
28.10
Зенит
Ахмат
21
28.10
Ростов
Локомотив
10
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
28.10
Факел
Спартак
20
27.10
Рубин
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Судьи ржут над этим». Лапочкин — об антиспартаковском заговоре

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал рассуждения о теории заговора против «Спартака». Об этом сообщает Sports.ru.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Над этим все ржут, и все. Ну, какой антиспартаковский, антизенитовский или антикраснодарский заговор? На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и — главное — ради чего?

Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба. И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский “Факел”, а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее. Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке», — сказал Лапочкин.

Лапочкин работал на матчах чемпионата России с 2011 по 2021 год. В июне 2021 года УЕФА отстранил его от футбольной деятельности на десять лет за сокрытие попытки неизвестных лиц повлиять на результат отборочного матча Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Аякс» погрузился на дно. Трансферы — провал, в клубе уже не...
Папа Римский сделал неожиданный выбор между Марадоной и Месси
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь