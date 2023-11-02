РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков
Причиной стали долги казанского клуба по зарплате.
Причиной стали долги казанского клуба по зарплате.
Палата Российского футбольного союза по разрешению споров приняла решение применить к казанскому «Рубину» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, сообщается на официальном сайте организации.
РФС удовлетворил заявление тренера Олега Нечаева в отношении казанского клуба.
«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК “Рубин” (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК “Рубин” выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.
Применить к ФК “Рубин” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте Российского футбольного союза.
В текущем сезоне «Рубин» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Летом 2023 года с запретом на регистрацию новичков столкнулся другой клуб Российской Премьер-лиги — «Ростов». В том случае запрет был наложен ФИФА за трансферные долги перед шведским «Норрчепингом». Ростовскому клубу удалось решить вопрос и добиться отмены запрета.