РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков

«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК “Рубин” (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК “Рубин” выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.



Применить к ФК “Рубин” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте Российского футбольного союза.