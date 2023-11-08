«Буду плюс-минус как Карпин». Глушаков — о тренерской карьере
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в новом видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу» высказался о своей возможной тренерской карьере.
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в новом видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу» высказался о своей возможной тренерской карьере.
«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за все подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами. Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в “Спартаке” работать, другое — в “Ростове”, при всем уважении.
“Ростов” работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор “Газпром” и купить трех-четырех в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», — сказал Глушаков.
Глушаков выступал под руководством Карпина в московском «Спартаке» в сезоне-2013/14. В сентябре этого года 36-летний полузащитник перешел в костромской «Спартак», который выступает в дивизионе «А» Второй лиги. Глушаков провел за команду семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.