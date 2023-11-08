Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Интер
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
6.11
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
5.11
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
32
5.11
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Буду плюс-минус как Карпин». Глушаков — о тренерской карьере

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в новом видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу» высказался о своей возможной тренерской карьере.

Ростов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за все подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами. Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в “Спартаке” работать, другое — в “Ростове”, при всем уважении.

“Ростов” работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор “Газпром” и купить трех-четырех в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал под руководством Карпина в московском «Спартаке» в сезоне-2013/14. В сентябре этого года 36-летний полузащитник перешел в костромской «Спартак», который выступает в дивизионе «А» Второй лиги. Глушаков провел за команду семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» и СКА могут сыграть на футбольном стадионе в Москве
«Спартак» встретился с руководством российских судей
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь