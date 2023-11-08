«Спартак» встретился с руководством российских судей

Встреча с командой состоялась в среду перед утренней тренировкой. Перед игроками и тренерским штабом выступили руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей. В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков жёлтыми или красными карточками. По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», — сказано в пресс-релизе московского клуба.