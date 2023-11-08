Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Интер
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
6.11
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
5.11
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
32
5.11
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» встретился с руководством российских судей

Московский «Спартак» провел встречу с руководителями российского судейского корпуса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

Встреча с командой состоялась в среду перед утренней тренировкой. Перед игроками и тренерским штабом выступили руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей. В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков жёлтыми или красными карточками. По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», — сказано в пресс-релизе московского клуба.

Источник: ФК "Спартак"

Бывший арбитр ФИФА Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС в конце июня. Серб уже проводил аналогичные встречи с другими клубами, в частности с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В ближайшем туре подопечные Гильермо Абаскаля дома сыграют с «Ростовом». Матч состоится в воскресенье, 12 ноября.

Читайте также
Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» и СКА могут сыграть на футбольном стадионе в Москве
«Спартак» встретился с руководством российских судей
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь