Василий Уткин назвал главную проблему Абаскаля

«Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. “Спартак” заиграл и добился результата, и повел в счете в матче с “Локо” как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на свою команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У “Спартака” получилась блистательная ничья. Он повел в счете, удержать счет в меньшинстве против “Локомотива” все-таки сложнее. Однако, мы увидели весьму убедительную коллективную игру», — сказал Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале.