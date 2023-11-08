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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Василий Уткин назвал главную проблему Абаскаля

Спортивный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин понял, в чем главная проблема испанского тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Спартак
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Источник: https://vk.com/egrisi_afc

«Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. “Спартак” заиграл и добился результата, и повел в счете в матче с “Локо” как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на свою команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У “Спартака” получилась блистательная ничья. Он повел в счете, удержать счет в меньшинстве против “Локомотива” все-таки сложнее. Однако, мы увидели весьму убедительную коллективную игру», — сказал Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале.

Напомним, «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на шестой строчке.

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