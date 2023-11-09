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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы имена претендентов на приз лучшему игроку РПЛ в октябре

За награду лучшему игроку Российской Премьер-Лиги по итогам октября поборются пять игроков из разных клубов.

ЦСКА
Ростов
Рубин
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание лучшего игрока октября.

  • Милан Гаич (ЦСКА);
  • Егор Голенков («Ростов»);
  • Юрий Дюпин («Рубин»);
  • Иван Сергеев («Зенит»);
  • Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Милан Гаич сделал дубль в матче между ЦСКА и «Спартаком».

Нападающий «Ростова» Егор Голенков забил один гол и сделал два результативных паса.

Юрий Дюпин не пропустил ни одного мяча в трех октябрьских матчах Премьер-лиги.

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в трех встречах в октябре забил один гол и сделал две результативные передачи.

Игрок лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» Эдуард Сперцян дважды отличился в трех встречах.

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В состав жюри, собранного из легенд Премьер-лиги, входят: Андрей Аршавин, Никита Баженов, Александр Григорян, Олег Корнаухов и Андрей Тихонов. Эксперты канала «Матч Премьер», участвующие в голосовании, — Константин Генич, Дмитрий Дерунец, Тимур Журавель, Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин.

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