Названы имена претендентов на приз лучшему игроку РПЛ в октябре

Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание лучшего игрока октября.

Милан Гаич (ЦСКА);

Егор Голенков («Ростов»);

Юрий Дюпин («Рубин»);

Иван Сергеев («Зенит»);

Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Милан Гаич сделал дубль в матче между ЦСКА и «Спартаком».

Нападающий «Ростова» Егор Голенков забил один гол и сделал два результативных паса.

Юрий Дюпин не пропустил ни одного мяча в трех октябрьских матчах Премьер-лиги.

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в трех встречах в октябре забил один гол и сделал две результативные передачи.

Игрок лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» Эдуард Сперцян дважды отличился в трех встречах.

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.