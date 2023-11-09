Названы имена претендентов на приз лучшему игроку РПЛ в октябре
За награду лучшему игроку Российской Премьер-Лиги по итогам октября поборются пять игроков из разных клубов.
Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание лучшего игрока октября.
Милан Гаич сделал дубль в матче между ЦСКА и «Спартаком».
Нападающий «Ростова» Егор Голенков забил один гол и сделал два результативных паса.
Юрий Дюпин не пропустил ни одного мяча в трех октябрьских матчах Премьер-лиги.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в трех встречах в октябре забил один гол и сделал две результативные передачи.
Игрок лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» Эдуард Сперцян дважды отличился в трех встречах.
Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
В состав жюри, собранного из легенд Премьер-лиги, входят: Андрей Аршавин, Никита Баженов, Александр Григорян, Олег Корнаухов и Андрей Тихонов. Эксперты канала «Матч Премьер», участвующие в голосовании, — Константин Генич, Дмитрий Дерунец, Тимур Журавель, Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин.