КДК оштрафовал Валерия Карпина уже в восьмой раз в сезоне
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей.
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по итогам матчей 14‑го тура чемпионата России, включая встречу «Ростова» против «Оренбурга».
«По итогам матча “Оренбург” — “Ростов” мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Главный тренер “Ростова” Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафованы Рашид Рахимов (“Рубин”) и Виктор Гончаренко (“Урал”). Также за выход за пределы технической зоны и выход на поле на 30 тысяч рублей был оштрафован Александр Точилин. Клуб “Сочи” оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков и тренера (удаления Марсело Алвеса и Александра Точилина)», — приводит «Матч ТВ» слова Григорьянца.
Матч в Оренбурге завершился со счетом 1:1. «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице после 14 туров, «Оренбург» — 13-е.