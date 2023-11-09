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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

КДК оштрафовал Валерия Карпина уже в восьмой раз в сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по итогам матчей 14‑го тура чемпионата России, включая встречу «Ростова» против «Оренбурга».

«По итогам матча “Оренбург” — “Ростов” мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Главный тренер “Ростова” Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафованы Рашид Рахимов (“Рубин”) и Виктор Гончаренко (“Урал”). Также за выход за пределы технической зоны и выход на поле на 30 тысяч рублей был оштрафован Александр Точилин. Клуб “Сочи” оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков и тренера (удаления Марсело Алвеса и Александра Точилина)», — приводит «Матч ТВ» слова Григорьянца.

Матч в Оренбурге завершился со счетом 1:1. «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице после 14 туров, «Оренбург» — 13-е.

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