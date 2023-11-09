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18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Кордоба — лучший игрок месяца в «Краснодаре» в 6-й раз подряд

30-летний колумбиец играет за клуб с юга России с 2021 года.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Краснодар"

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба клуба.

В октябре Кордоба отметился 3 голами в 4 матчах «Краснодара» во всех турнирах.

Голосование проходило на официальном сайте клуба. Второе место занял еще один южноамериканец — парагвайский защитник Хуниор Алонсо, на третьем — воспитанник «Краснодара» Александр Черников.

Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в 2021 году. В чемпионате России колумбиец провел 52 матча, забил 27 мячей.

Ранее РПЛ объявила имена пяти претендентов на приз лучшему игроку октября. В списке присутствует другой игрок «Краснодара» — полузащитник сборной Армении Эдгар Сперцян.

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