Кордоба — лучший игрок месяца в «Краснодаре» в 6-й раз подряд
30-летний колумбиец играет за клуб с юга России с 2021 года.
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30-летний колумбиец играет за клуб с юга России с 2021 года.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба клуба.
В октябре Кордоба отметился 3 голами в 4 матчах «Краснодара» во всех турнирах.
Голосование проходило на официальном сайте клуба. Второе место занял еще один южноамериканец — парагвайский защитник Хуниор Алонсо, на третьем — воспитанник «Краснодара» Александр Черников.
Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в 2021 году. В чемпионате России колумбиец провел 52 матча, забил 27 мячей.
Ранее РПЛ объявила имена пяти претендентов на приз лучшему игроку октября. В списке присутствует другой игрок «Краснодара» — полузащитник сборной Армении Эдгар Сперцян.