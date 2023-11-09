«Факел» снял ролик перед матчем с ЦСКА, в нем футболисты надели пожарную форму
Воронежский футбольный клуб «Факел» выпустил видеоролик к матчу 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА, его разместили на официальной странице клуба в VK.
Воронежский футбольный клуб «Факел» выпустил видеоролик к матчу 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА, его разместили на официальной странице клуба в VK.
Начинается видео с того, как в раздевалке игроки обсуждают обыгрывал ли «Факел» хоть раз ЦСКА.
Это случилось 23 года назад. Тогда болельщики армейцев устроили беспорядки и местным пожарным пришлось поливать их водой из шлангов. Воронежская команда одержала победу в матче со счетом 2:1.
В преддверии очередной встречи футболисты надели форму пожарных и под крик нападающего Евгения Маркова: «По коням», сели в машину, уехав на выезд.
Матч 15-го тура РПЛ между «Факелом» и ЦСКА пройдет 11 ноября.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды после 14 игр 24 очка. «Факел» располагается на десятом месте с 18 набранными очками.