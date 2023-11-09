«Факел» снял ролик перед матчем с ЦСКА, в нем футболисты надели пожарную форму

Начинается видео с того, как в раздевалке игроки обсуждают обыгрывал ли «Факел» хоть раз ЦСКА.

Это случилось 23 года назад. Тогда болельщики армейцев устроили беспорядки и местным пожарным пришлось поливать их водой из шлангов. Воронежская команда одержала победу в матче со счетом 2:1.

В преддверии очередной встречи футболисты надели форму пожарных и под крик нападающего Евгения Маркова: «По коням», сели в машину, уехав на выезд.

Матч 15-го тура РПЛ между «Факелом» и ЦСКА пройдет 11 ноября.