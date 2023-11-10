Хесус Медина — о переезде в Россию: Друзья писали: «Одумайся!»

В январе 2022 года Хесус Медина перешел из клуба МЛС «Нью-Йорк Сити» в ЦСКА. Парагваец вспоминает, как отреагировали близкие на его решение.

«Американские друзья и знакомые писали, что мне нужно одуматься. Родные, девушка тоже переживали. Но я объяснил им, что в Москве все спокойно, что здесь я в безопасности. Девушка приехала и убедилась в этом лично», — рассказал Медина в интервью сотрудникам пресс-службы «Спартака».

Также Медина поведал, что российская культура ему по душе и посоветовал не мыслить стереотипами.

«Я много раз слышал о России негативные вещи. Еще до того, как перешел в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились. Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создается в американских фильмах», — добавил полузащитник красно-белых.