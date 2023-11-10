Медина рассказал, почему перешел из ЦСКА в «Спартак»

«Прекрасно осознавал, что такой трансфер — это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего. “Спартак” — это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за все и перевернул страницу. Теперь я здесь», — сказал Медина в интервью сотрудникам пресс-службы красно-белых.