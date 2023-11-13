Черчесов объяснил, почему появился в шарфах «Спартака» и «Локомотива»

60-летний специалист пришел на матч в шарфе железнодорожников, но во втором тайме был замечен с шарфом красно-белых.
«Когда я сюда шел (на эфир), вопрос тоже был, какой шарф надеть. Ну, тебя приглашают… Кстати, на матче Россия — Камерун я был тоже один тайм в российском шарфе, а другой — в камерунском.
Принесли шарф “Локомотива”. Я говорю: “Ребят, несолидно. Я и там играл, и там играл, работал. Давайте второй тоже”. Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли на второй тайм, и я его надел», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».
В качестве вратаря Черчесов провел 11 сезонов в составе «Спартака» (1984−1987, 1989−1993, 1995, 2002) и один сезон в составе «Локомотива» (1988). Кроме того, Черчесов с 2007-го по 2008 год был главным тренером красно-белых.