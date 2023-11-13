Леонид Федун назвал первый круг РПЛ неудачным для «Спартака»

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, “Спартак” должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что “Краснодар” в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», — сказал Федун.