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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Леонид Федун назвал первый круг РПЛ неудачным для «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды по итогам первого круга Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, “Спартак” должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что “Краснодар” в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», — сказал Федун.

После 15-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. До ухода на зимнюю паузу подопечные Гильермо Абаскаля проведут в чемпионате еще три матча — на выезде против «Балтики» (25 ноября) и «Ахмата» (3 декабря), затем дома против «Крыльев Советов» (9 декабря).

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