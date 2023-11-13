Леонид Федун назвал первый круг РПЛ неудачным для «Спартака»
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды по итогам первого круга Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды по итогам первого круга Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, “Спартак” должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что “Краснодар” в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», — сказал Федун.
После 15-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. До ухода на зимнюю паузу подопечные Гильермо Абаскаля проведут в чемпионате еще три матча — на выезде против «Балтики» (25 ноября) и «Ахмата» (3 декабря), затем дома против «Крыльев Советов» (9 декабря).