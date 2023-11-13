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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший бомбардир РПЛ не поедет в сборную из-за травмы

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра пропустит ближайшие отборочные матчи ЧМ-2026 сборной Колумбии против Бразилии и Парагвая из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт Колумбийской федерации футбола (FCF).

Зенит
Краснодар
КолумбияПремьер-лига: таблица и календарь
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У нападающего «Зенита» возникли проблемы с левой ногой в конце матча 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:1). 26-летний колумбиец не смог доиграть матч до конца — на 86-й минуте его заменил защитник Данил Круговой.

Кассьера останется в Санкт-Петербурге и не полетит в расположение национальной команды. Вместо него тренерский штаб сборной Колумбии вызвал нападающего клуба МЛС «Коламбус Крю» Хуана Эрнандеса.

В матче с «Краснодаром» Кассьерра забил свой 12-й мяч в чемпионате и укрепил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ. У его ближайших преследователей Джона Кордобы, Эдуарда Сперцяна и Федора Чалова по семь забитых мячей.

Кассьерра дебютировал за сборную Колумбии в июне этого года в товарищеском матче против сборной Ирака (1:0) и стал автором единственного забитого мяча. Матчи отбора ЧМ-2026 нападающий «Зенита» провел на скамейке запасных.

Колумбия занимает пятое место в южноамериканском отборе ЧМ-2026, имея в своем активе шесть очков после четырех сыгранных матчей. 17 ноября колумбийцы сыграют дома с Бразилией, после чего 22 ноября на выезде проведут игру с Парагваем.

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