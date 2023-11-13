Луческу: Клубы России и Украины должны снова играть вместе

В интервью изданию Football.ua Луческу поделился своими мыслями о возобновлении отношений между клубами России и Украины.

«Я помню период, когда российские и украинские команды проводили товарищеские турниры, это было прекрасное время, и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого добиться. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», — сказал Мирча Луческу.

В начале ноября 2023 года Мирча Луческу объявил об уходе из футбола после того, как покинул пост главного тренера киевского «Динамо». Позднее румынский тренер опроверг свои слова и заявил, что о завершении карьеры речь не идет.