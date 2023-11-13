Текущие события
Футбол. Первая лига
18:30
Сокол
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.11
РБ Лейпциг
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
12.11
Интер
Фрозиноне
20
Футбол. Зарубежный
12.11
Ланс
Марсель
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Косово
Израиль
10
Футбол. Зарубежный
12.11
Атлетико
Вильярреал
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Луческу: Клубы России и Украины должны снова играть вместе

Известный румынский специалист Мирча Луческу, тренировавший донецкий «Шахтер», петербургский «Зенит» и киевское «Динамо», считает, что необходимо возобновить товарищеские турниры с участием российских и украинских клубов.

Зенит
Шахтер
Динамо КПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В интервью изданию Football.ua Луческу поделился своими мыслями о возобновлении отношений между клубами России и Украины.

«Я помню период, когда российские и украинские команды проводили товарищеские турниры, это было прекрасное время, и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого добиться. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно», — сказал Мирча Луческу.

В начале ноября 2023 года Мирча Луческу объявил об уходе из футбола после того, как покинул пост главного тренера киевского «Динамо». Позднее румынский тренер опроверг свои слова и заявил, что о завершении карьеры речь не идет.

Луческу 78 лет. С 2020-го по 2023 год он возглавлял киевское «Динамо», а до этого с 2004-го по 2016 год был главным тренером донецкого «Шахтера». Луческу девять раз приводил клубы к победе в чемпионате Украины, а донецкий клуб — к победе в Кубке УЕФА в 2009 году. Также Луческу возглавлял национальную команду Турции, «Интер», «Зенит», «Галатасарай» и «Бешикташ». Мирча входит в топ-15 тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА. Луческу имеет 35 трофеев в качестве тренера. По этому показателю его опережают лишь сэр Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 События недели. Ничья «Зенита» с «Краснодаром», рекорды Панарина
Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь