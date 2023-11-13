В РПЛ определили лучший гол октября: видео

За Ишкова проголосовали все пять экспертов РПЛ и «Матч Премьер». В борьбе за награду он опередил Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Эдгара Севикяна («Пари НН»), Милана Гайича (ЦСКА), Квинси Промеса («Спартак»), Дмитрия Воробьева («Оренбург»), Вендела («Зенит») и Валентина Вада («Рубин»).

Ишков является воспитанником мини-футбольного клуба «Синара». В 2019 году он перешел в большой футбол и стал игроком академии «Урала». За основную команду Ишков дебютировал в июне этого года. Всего на его счету 20 матчей за «Урал», в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.