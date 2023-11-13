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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В РПЛ определили лучший гол октября: видео

Атакующий полузащитник «Урала» Илья Ишков стал автором лучшего гола октября в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Урал
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Источник: ФК "Урал"

В матче 13-го тура РПЛ 18-летний футболист дальним ударом поразил ворота «Динамо» (1:2). Для Ишкова этот мяч стал первым в профессиональной карьере.

«Радиоуправляемый удар Ильи покорил экспертов», — отмечается в официальном телеграм-канале РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

За Ишкова проголосовали все пять экспертов РПЛ и «Матч Премьер». В борьбе за награду он опередил Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Эдгара Севикяна («Пари НН»), Милана Гайича (ЦСКА), Квинси Промеса («Спартак»), Дмитрия Воробьева («Оренбург»), Вендела («Зенит») и Валентина Вада («Рубин»).

Ишков является воспитанником мини-футбольного клуба «Синара». В 2019 году он перешел в большой футбол и стал игроком академии «Урала». За основную команду Ишков дебютировал в июне этого года. Всего на его счету 20 матчей за «Урал», в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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