В РПЛ определили лучший гол октября: видео
Атакующий полузащитник «Урала» Илья Ишков стал автором лучшего гола октября в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Атакующий полузащитник «Урала» Илья Ишков стал автором лучшего гола октября в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
В матче 13-го тура РПЛ 18-летний футболист дальним ударом поразил ворота «Динамо» (1:2). Для Ишкова этот мяч стал первым в профессиональной карьере.
«Радиоуправляемый удар Ильи покорил экспертов», — отмечается в официальном телеграм-канале РПЛ.
За Ишкова проголосовали все пять экспертов РПЛ и «Матч Премьер». В борьбе за награду он опередил Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Эдгара Севикяна («Пари НН»), Милана Гайича (ЦСКА), Квинси Промеса («Спартак»), Дмитрия Воробьева («Оренбург»), Вендела («Зенит») и Валентина Вада («Рубин»).
Ишков является воспитанником мини-футбольного клуба «Синара». В 2019 году он перешел в большой футбол и стал игроком академии «Урала». За основную команду Ишков дебютировал в июне этого года. Всего на его счету 20 матчей за «Урал», в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.