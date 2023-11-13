Гендиректор «Динамо»: Тюкавин — лучший нападающий России сейчас

«Это решение главного тренера сборной России. У нас игроки будут тренироваться и участвовать в игре с 2Drots. Не обидно за Тюкавина, который выдает шикарный отрезок, а его не зовут? Прежде всего, надо спросить у Кости. Мы же, в свою очередь, рады, что он регулярно забивает. Тюкавин, по нашему мнению, сейчас лучший нападающий России», — сказал Пивоваров.