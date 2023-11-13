Гендиректор «Динамо»: Тюкавин — лучший нападающий России сейчас
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал нападающего команды Константина Тюкавина лучшем нападающим России. Об этом сообщает Sport24.
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал нападающего команды Константина Тюкавина лучшем нападающим России. Об этом сообщает Sport24.
На прошлой неделе 21-летний форвард бело-голубых не попал в список 29 футболистов, вызванных тренерским штабом сборной России на подготовку к товарищескому матчу со сборной Кубы.
«Это решение главного тренера сборной России. У нас игроки будут тренироваться и участвовать в игре с 2Drots. Не обидно за Тюкавина, который выдает шикарный отрезок, а его не зовут? Прежде всего, надо спросить у Кости. Мы же, в свою очередь, рады, что он регулярно забивает. Тюкавин, по нашему мнению, сейчас лучший нападающий России», — сказал Пивоваров.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 19 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Нападающий забивал в каждом из четырех последних матчей бело-голубых. Также на счету Тюкавина три матча за национальную сборную России.