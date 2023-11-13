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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Гендиректор «Динамо»: Тюкавин — лучший нападающий России сейчас

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал нападающего команды Константина Тюкавина лучшем нападающим России. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе 21-летний форвард бело-голубых не попал в список 29 футболистов, вызванных тренерским штабом сборной России на подготовку к товарищескому матчу со сборной Кубы.

«Это решение главного тренера сборной России. У нас игроки будут тренироваться и участвовать в игре с 2Drots. Не обидно за Тюкавина, который выдает шикарный отрезок, а его не зовут? Прежде всего, надо спросить у Кости. Мы же, в свою очередь, рады, что он регулярно забивает. Тюкавин, по нашему мнению, сейчас лучший нападающий России», — сказал Пивоваров.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 19 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Нападающий забивал в каждом из четырех последних матчей бело-голубых. Также на счету Тюкавина три матча за национальную сборную России.

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