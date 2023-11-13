Аршавин: Сейчас в России нет таких сильных игроков, как раньше

— Ваше поколение пошумело на международной арене, лично вы перешли в лондонский «Арсенал», другие футболисты тоже переехали в Европу. Чем вы отличались от современных игроков?

Думаю, в марте или апреле 2008 года, еще до «бронзы» на чемпионате Европы, о нашем поколении тоже никто не говорил, что мы «выстрелим».

— Но сложилось ведь иначе.

— Да, было запоминающееся выступление на первенстве Европы, победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА. Почему сейчас такая плачевная ситуация? Да просто нет таких сильных игроков, как раньше — сказал Аршавин в интервью «РГ».