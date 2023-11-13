Текущие события
Футбол. Первая лига
перерыв
Сокол
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
12.11
РБ Лейпциг
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
12.11
Интер
Фрозиноне
20
Футбол. Зарубежный
12.11
Ланс
Марсель
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Косово
Израиль
10
Футбол. Зарубежный
12.11
Атлетико
Вильярреал
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Игорь Федотов: Что Дзюба себе позволяет?

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал поведение Артема Дзюбы в матче «Локомотив» — «Ахмат».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:1.

«Неплохой матч для Кукуляка. Он старался, было много движения, в целом с управлением все было нормально. На 16-й минуте не показал игроку “Локомотива” карточку за грубую игру, на 88-й — игроку “Ахмата”. Но больше всего мне не понравился момент с Дзюбой: на 30-й минуте Артем начал ему пихать, а Кукуляк просто отрешенно стоял. Дзюбе надо было напихать в ответ, что он себе позволяет? Ты же судья, ты не должен допускать такого поведения. Потом же он показал карточку Артему — и ничего. Мы видели, что Дзюба у него явно не здоровьем интересовался — такое неуважение от него надо пресекать», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

Игорь Федотов с 2011 по 2018 год работал футбольным судьей в матчах Российской премьер-лиги.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Стране нужен такой лидер». Джефф Монсон объяснил, почему он...
Юрий Семин назвал лучшего тренера первого круга РПЛ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь