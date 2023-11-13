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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Юрий Семин назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал Владимира Ивича лучшим тренером первой части сезона чемпионата России.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Специалист, который со своей командой идет на первом месте и есть лучший. А это Ивич с “Краснодаром”, — приводит слова Семина Metaratings.ru.

По итогам первого круга РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» 1:1.

4 января сербский специалист был назначен на пост главного тренера «быков». Контракт с тренером и его тренерским штабом рассчитан на два года. Ивич сменил Александра Сторожука, который возглавлял «Краснодар» с марта 2022 года.

С лета 2022 года Ивич возглавлял израильский «Маккаби» из Тель-Авива, серб ранее работал в этом клубе с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Израиля в 2019 и 2020 году, и один раз — обладателем Суперкубка страны в 2019 году. Также Ивич был главным тренером английского «Уотфорда» и греческого ПАОКа, с которым выиграл Кубок Греции в 2017 году.

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