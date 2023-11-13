Юрий Семин назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

«Специалист, который со своей командой идет на первом месте и есть лучший. А это Ивич с “Краснодаром”, — приводит слова Семина Metaratings.ru.

По итогам первого круга РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» 1:1.

4 января сербский специалист был назначен на пост главного тренера «быков». Контракт с тренером и его тренерским штабом рассчитан на два года. Ивич сменил Александра Сторожука, который возглавлял «Краснодар» с марта 2022 года.