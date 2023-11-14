Лидер «Краснодара» рассказал о проблемах после переезда в Россию
Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал о трудностях и проблемах, которые он испытывает после переезда в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат».
Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал о трудностях и проблемах, которые он испытывает после переезда в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Никогда в жизни столько не ездил! Бразилия тоже большая страна, и мы много перемещались, но там перелеты не превышали одного-полутора часов. Здесь же из-за закрытия аэропорта в Краснодаре нам приходится совершать долгие переезды. Это очень тяжело. Для понимания мой личный пример. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.
Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34−35 часов на дорогу. Получается, из Парагвая я выехал в среду, а к команде присоединился в пятницу. В субботу у нас была игра с “Балтикой” в гостях, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой», — сказал Алонсо.
Также 30-летний парагваец признался, что испытывает большие психологические сложности, находясь вдали от семьи. Минувшей весной защитник «Краснодара» публично высказывал желание покинуть клуб, так как в мае у него родился сын.
«Да, мы поговорили с семьей, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолеты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остаётся в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне — тяжело», — рассказал Алонсо.
Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 млн евро. В марте 2022 года Алонсо вернулся в бразильский клуб в аренду до конца года. За «Краснодар» он дебютировал в феврале 2023 года и провел за команду 40 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.