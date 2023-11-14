Источник: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»

«Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся словами, мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь. По окончании встречи Дзюба мощно наехал на Пиняева в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли. Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а Дзюба и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, о конфликте между игроками узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, что привело к выяснению отношений с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор с одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди. Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол “Спартаку” и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич», — написал Карпов.