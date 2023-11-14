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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:1) подрался с одноклубников Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник: РИА "Новости"

«Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся словами, мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь. По окончании встречи Дзюба мощно наехал на Пиняева в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли. Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а Дзюба и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, о конфликте между игроками узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, что привело к выяснению отношений с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор с одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди. Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол “Спартаку” и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич», — написал Карпов.

«Локомотив» закончил первый круг РПЛ на седьмом месте, отстав от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. На счету 35-летнего Дзюбы в этом сезоне 17 матчей за «железнодорожников», в которых он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. 18-летний Пиняев провел за команду 21 матч, записав на свой счет один гол и три передачи.

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Источник: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
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