РФС выдвинул ЦСКА на премию УЕФА
Московский ЦСКА стал номинантом на получение премии Grassroots Awards, которую ежегодно вручает УЕФА, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Московский ЦСКА стал номинантом на получение премии Grassroots Awards, которую ежегодно вручает УЕФА, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Всего РФС направил пять проектов развития массового футбола для участия в премии. Все номинанты являются победителями конкурса «Россия — футбольная страна».
Номинации:
УЕФА ежегодно вручает премию Grassroots Awards, она посвящена развитию массового футбола. Итоги будут объявлены весной 2024 года.