Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.11
Интер
Фрозиноне
20
Футбол. Зарубежный
12.11
Ланс
Марсель
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Косово
Израиль
10
Футбол. Зарубежный
12.11
Атлетико
Вильярреал
31
Футбол. Первая лига
13.11
Сокол
Арсенал
03
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Израиль
Швейцария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС выдвинул ЦСКА на премию УЕФА

Московский ЦСКА стал номинантом на получение премии Grassroots Awards, которую ежегодно вручает УЕФА, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Всего РФС направил пять проектов развития массового футбола для участия в премии. Все номинанты являются победителями конкурса «Россия — футбольная страна».

Номинации:

  • Лучший любительский футбольный клуб — ФК «Металлург», Челябинская область
  • Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола — ПФК ЦСКА, Москва
  • Лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья — «Футбол — моя жизнь», Красноярский край
  • Лучший образовательный проект — «Надежда», Республика Адыгея
  • Лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол — «Футбольные Мамы», Санкт-Петербург.

УЕФА ежегодно вручает премию Grassroots Awards, она посвящена развитию массового футбола. Итоги будут объявлены весной 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почти половина парижан недовольны проведением Олимпиады в городе
РФС выдвинул ЦСКА на премию УЕФА
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь