«Попытка раскачать паровоз». Представитель Дзюбы — о слухах про драку с Пиняевым
Журналист Иван Карпов ранее сообщил в соцсетях, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча со «Спартаком» (1:1) подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым
Журналист Иван Карпов ранее сообщил в соцсетях, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча со «Спартаком» (1:1) подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым
Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман подчеркивает, что у нападающего «Локомотива» прекрасные отношения со всеми партнерами по команде.
«Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со “Спартаком”, потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба — победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего‑то странного: Артем — лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.
Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», — сказал Гольдман «Матч ТВ».
На сайте «Локомотива» было опубликовано заявление пресс-службы клуба, опровергающее информацию о драке между футболистами.
«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами “Локомотива”, объективно видят характер и сплочённость нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с “Ахматом”. Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно», — говорится в заявлении.