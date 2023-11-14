«Попытка раскачать паровоз». Представитель Дзюбы — о слухах про драку с Пиняевым

«Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со “Спартаком”, потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба — победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего‑то странного: Артем — лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.



Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», — сказал Гольдман «Матч ТВ».