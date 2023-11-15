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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин сравнил драку Дзюбы и Пиняева с боем «петуха и курицы»

Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале отреагировал на новость о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры в раздевалке “Локо” подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся. Любая команда — это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно ещё и на славу. В общем, это случается.

Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казенного для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее», — написал Уткин.

Ранее сообщалось, что Дзюба подрался с Пиняевым после матча 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (1:1). Представитель Дзюбы Леонид Гольдман позднее опроверг это сообщение, а сами футболисты в своих соцсетях высмеяли новость о конфликте между ними.

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