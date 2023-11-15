Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Грузия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Эстония
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Кипр
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Болгария
Венгрия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — сказал Родригао.

28-летний бразилец выступает в России с 2021 года. Летом 2022 года он перешел из «Сочи» в «Зенит». За петербургский клуб Родригао провел 34 матча и забил один мяч.

В феврале 2023 года российское гражданство два других бразильских игрока — Малком и Клаудиньо.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удар лезвием. За смерть экс-игрока «Питтсбурга» задержан его соперник
Уткин сравнил драку Дзюбы и Пиняева с боем «петуха и курицы»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь