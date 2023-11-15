Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт
Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.
«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — сказал Родригао.
28-летний бразилец выступает в России с 2021 года. Летом 2022 года он перешел из «Сочи» в «Зенит». За петербургский клуб Родригао провел 34 матча и забил один мяч.
В феврале 2023 года российское гражданство два других бразильских игрока — Малком и Клаудиньо.