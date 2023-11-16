Игрок «Спартака» Бонгонда забил в отборе ЧМ-2026
Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда отметился голом и результативной передачей за сборную Демократической Республики Конго в стартовом матче африканского отбора на чемпионат мира 2026 года.
Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда отметился голом и результативной передачей за сборную Демократической Республики Конго в стартовом матче африканского отбора на чемпионат мира 2026 года.
В первом туре конголезцы дома обыграли сборную Мавритании (2:0). Бонгонда вышел на поле на 55-й минуте и уже через семь минут отличился результативной передачей на нападающего «Брентфорда» Йоана Виссу. На 81-й минуте полузащитник «Спартака» забил уже сам, установив окончательный счет в матче.
Для Бонгонда это второй забитый мяч за сборную Демократической Республики Конго. Он дебютировал за нее в феврале 2022 года и провел семь матчей. До этого игрок выступал за юношеские и молодежные сборные Бельгии.
Бонгонда перешел в «Спартак» минувшим летом из испанского «Кадиса» за семь миллионов евро. За «красно-белых» 27-летний конголезец провел 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.