Игрок «Спартака» Бонгонда забил в отборе ЧМ-2026

В первом туре конголезцы дома обыграли сборную Мавритании (2:0). Бонгонда вышел на поле на 55-й минуте и уже через семь минут отличился результативной передачей на нападающего «Брентфорда» Йоана Виссу. На 81-й минуте полузащитник «Спартака» забил уже сам, установив окончательный счет в матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ef180bc5dabf693a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239781" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Бонгонда это второй забитый мяч за сборную Демократической Республики Конго. Он дебютировал за нее в феврале 2022 года и провел семь матчей. До этого игрок выступал за юношеские и молодежные сборные Бельгии.