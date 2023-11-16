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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак рассказал, кто из игроков пропустит матч с «Нефтчи»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал футболистов, которые пропустят товарищеский матч с «Нефтчи» 18 ноября в Баку.

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Источник: РИА "Новости"

Семак сообщил, что Матео Кассьерра и Александр Ерохин пропустят матч с «Нефтчи».

«Состав пополним ребятами из второй команды — возьмем с собой человек пять-шесть, такая практика у нас есть. У Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Марио Фернандес фрагментарно начинает заниматься в общей группе, Васильев и Караваев появятся чуть позже. У Ерохина также небольшое повреждение, он не сможет сыграть в Баку. Что касается линии нападения, то с первых минут могут выйти Изидор или Мантуан или кто-то другой», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал сине-бело-голубых.

«Зенит» сыграет с азербайджанской командой 18 ноября в Баку.

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