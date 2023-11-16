Егор Титов поставил оценку «Спартаку» по итогам первого круга РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил результаты клуба в первом круге Российской Премьер-Лиги.

— «Спартак» — это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше всё стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет.

За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут.

Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков — это много. Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе, — заявил Егор Титов корреспонденту Metaratings.ru.

После 15 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.