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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Егор Титов поставил оценку «Спартаку» по итогам первого круга РПЛ

Красно-белые удостоились от легенды «Спартака» оценки «четыре с минусом».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил результаты клуба в первом круге Российской Премьер-Лиги.

— «Спартак» — это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше всё стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет.

За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут.

Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков — это много. Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе, — заявил Егор Титов корреспонденту Metaratings.ru.

После 15 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Егор Титов играл за красно-белых с 1995-го по 2008 год, проведя за «Спартак» в чемпионатах России 324 матча, в которых забил 87 мячей.

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 Егор Титов поставил оценку «Спартаку» по итогам первого круга РПЛ
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