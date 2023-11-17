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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Золотой ретро-матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 19 ноября

Продолжение противостояния команд Юрия Семина и Валерия Газзаева в легендарных составах.

ЦСКА
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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20 лет назад в противостоянии «Локомотива» и ЦСКА решалась судьба главных наград российского футбола — финалы Кубка и Суперкубка России, «золотой матч» сезона-2002 и множество ярких дерби.

19 ноября в 19:30 на московской «РЖД Арене» начнется ретро-матч «Локомотив» — ЦСКА. В составе обеих команд будут играть легенды Российской Премьер-лиги.

Под руководством Юрия Семина в составе «железнодорожникоы» на поле вновь выйдут Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Олег Пашинин, Владимир Маминов, Динияр Билялетдинов, Биспо Родолфо, Дмитрий Сенников, Заза Джанашия, а также многие другие звезды, писавшие золотыми буквами историю побед «Локомотива» в XXI веке.

Соперниками станут не менее легендарные игроки ЦСКА — Юрий Жирков, Алексей Березуцкий, Элвир Рахимич, Ролан Гусев, Милош Красич и другие. Команду возглавит Валерий Газзаев.

В 17:30 начнется развлекательная программа для болельщиков:

  • Автограф-сессия с амбассадорами
  • Зона футбольных клубов
  • Детские аниматоры
  • Теплая зона фуд-корта

В 18 часов начнется дискотека перед матчем. Для болельщиков будут исполнять свои хиты группы «Краски», «Пропаганда» и «Faktor-2».

Билеты на матч можно приобрести на сайте РФС.

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