Марио Фернандес вернулся к тренировкам с «Зенитом»

33-летний футболист принял участие в утреннем тренировочном занятии в общей группе. В конце сентября Фернандес получил травму колена в выездном матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3). В общей сложности он пропустил семь матчей «Зенита».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 12 матчей, не отметившись результативными действиями.