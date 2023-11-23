Марио Фернандес вернулся к тренировкам с «Зенитом»
Защитник «Зенита» Марио Фернандес восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
33-летний футболист принял участие в утреннем тренировочном занятии в общей группе. В конце сентября Фернандес получил травму колена в выездном матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3). В общей сложности он пропустил семь матчей «Зенита».
Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 12 матчей, не отметившись результативными действиями.
До зимней паузы «Зениту» предстоит провести еще три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. В субботу, 25 ноября, питерцы дома сыграют против «Сочи».