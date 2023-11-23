Текущие события
Футбол. Сборные
21.11
Австрия
Германия
20
Футбол. Сборные
21.11
Ирландия
Новая Зеландия
11
Футбол. Сборные
21.11
Польша
Латвия
20
Футбол. Зарубежный
24.11
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
24.11
Алавес
Гранада
Футбол. Зарубежный
24.11
ПСЖ
Монако
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак рассказал, что Кассьерра не сыграет с «Сочи»

25 ноября в домашнем матче 16-го тура против «Сочи» не смогут принять участие еще три футболиста «Зенита».

Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил имена игроков петербургского клуба, которые из-за повреждений не смогут сыграть в ближайшем матче.

«Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев — это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы. Фернандес работает в общей группе? Да. Он тренируется в общей группе и будет готов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матео Кассьерра получил травму в матче 15-го тура с «Краснодаром» и пропустил матчи сборной Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года против Бразилии и Парагвая.

Колумбийский нападающий «Зенита» с 9 забитыми мячами является лучшим бомбардиром РПЛ, на втором месте с 6 голами сразу трое — Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба и Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»).

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 30 очков и находится на втором месте. «Сочи» с 10 очками — на последнем месте в турнирной таблице.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Дзагоев рассказал, как ему хотели подделать год рождения
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь