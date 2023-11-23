Семак рассказал, что Кассьерра не сыграет с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил имена игроков петербургского клуба, которые из-за повреждений не смогут сыграть в ближайшем матче.

«Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев — это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы. Фернандес работает в общей группе? Да. Он тренируется в общей группе и будет готов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матео Кассьерра получил травму в матче 15-го тура с «Краснодаром» и пропустил матчи сборной Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года против Бразилии и Парагвая.

Колумбийский нападающий «Зенита» с 9 забитыми мячами является лучшим бомбардиром РПЛ, на втором месте с 6 голами сразу трое — Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба и Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»).