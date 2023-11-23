Чалов рассказал, сколько зарабатывал по первому контракту с ЦСКА

«Первый контракт у меня был с ЦСКА в 13 лет. Конечно, ребенок не может заключить его без согласия родителей. И мама ходила и постоянно общалась с руководством, с тренерами. Понятно, что это не тот контракт, когда нужно согласовывать какие-то условия. Но до 17−18 лет мама всегда была в курсе всего.



Первая зарплата была 10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустить сразу, а нужно откладывать понемножку.



Много ли я тогда накопил? Не-а! Я постоянно откладывал деньги на что-то, а брат периодически их находил… Ну и брал в долг на неограниченный срок! А первая моя крупная покупка — PlayStation. Это было что-то — сам заработал, сам купил! Приятно», — сказал Чалов.