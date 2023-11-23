На арене «Спартака» рассматривается вариант сооружения крыши

Малышев в рамках мероприятия «Арена Форум» поделился планами клуба.

— Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?

— Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы. Первая — стадион в Тушино. Это хороший классный стадион, который верой и правдой служит «Спартаку». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света.

— «Зениту» завидуете?

— Зависть — неправильное чувство. С интересом наблюдаем что делают на арене «Динамо», «Газпром Арене», на стадионе в Краснодаре. Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре.

Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену. Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличение количества полей. Планируется перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик, — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».