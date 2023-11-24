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17:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Игнашевич: Матч со «Спартаком» не считаю особенным. Обычная игра

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, как готовится команда к игре 16-го тура РПЛ со «Спартаком».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Сборники вернулись только сегодня. Сейчас будем смотреть на их состояние. Основная обойма готовилась две недели. Надеемся провести хорошую игру. Матч со “Спартаком” не является чем-то особенным. Обычная игра.

Почему плохо играем на выезде? В гостях непросто дебютантам. Хотелось набрать больше, но что есть, то есть.

Мы смотрели по каким принципам играет “Спартак” с командами, которые похожи на нас по стилю. Состав “Спартака” действительно предугадать непросто, но процентов на 80 могу предположить — это линию обороны и атаку», — приводит слова Игнашевича Sport24.

После паузы на игры сборных возобновляется чемпионат России, «Балтика» примет «Спартак» на своем поле 25 ноября.

Команда Сергея Игнашевича после первого круга РПЛ занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Московский «Спартак» находится на шестой строчке, в активе красно-белых 24 очка.

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