Игнашевич: Матч со «Спартаком» не считаю особенным. Обычная игра
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, как готовится команда к игре 16-го тура РПЛ со «Спартаком».
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, как готовится команда к игре 16-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Сборники вернулись только сегодня. Сейчас будем смотреть на их состояние. Основная обойма готовилась две недели. Надеемся провести хорошую игру. Матч со “Спартаком” не является чем-то особенным. Обычная игра.
Почему плохо играем на выезде? В гостях непросто дебютантам. Хотелось набрать больше, но что есть, то есть.
Мы смотрели по каким принципам играет “Спартак” с командами, которые похожи на нас по стилю. Состав “Спартака” действительно предугадать непросто, но процентов на 80 могу предположить — это линию обороны и атаку», — приводит слова Игнашевича Sport24.
После паузы на игры сборных возобновляется чемпионат России, «Балтика» примет «Спартак» на своем поле 25 ноября.
Команда Сергея Игнашевича после первого круга РПЛ занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Московский «Спартак» находится на шестой строчке, в активе красно-белых 24 очка.