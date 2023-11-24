Игнашевич: Матч со «Спартаком» не считаю особенным. Обычная игра

«Сборники вернулись только сегодня. Сейчас будем смотреть на их состояние. Основная обойма готовилась две недели. Надеемся провести хорошую игру. Матч со “Спартаком” не является чем-то особенным. Обычная игра.



Почему плохо играем на выезде? В гостях непросто дебютантам. Хотелось набрать больше, но что есть, то есть.



Мы смотрели по каким принципам играет “Спартак” с командами, которые похожи на нас по стилю. Состав “Спартака” действительно предугадать непросто, но процентов на 80 могу предположить — это линию обороны и атаку», — приводит слова Игнашевича Sport24.