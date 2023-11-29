«Надеюсь, боженька будет на моей стороне». Баринов — о дисквалификации
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов надеется избежать дисквалификации и принять участие в матче против «Зенита».
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов надеется избежать дисквалификации и принять участие в матче против «Зенита».
После матча с «Крыльями Советов», завершившегося со счетом 3:3, при входе в подтрибунное помещение Баринов оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.
30 ноября КДК РФС рассмотрит эту ситуацию. Полузащитнику грозит дисквалификация сроком от двух до четырех матчей.
«Хватит ли у команды сил на “Зенит”? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра — такая же, как была до этого с Самарой и “Балтикой”. Понимаю ли, что у меня есть большой шанс пропустить матч из‑за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря в Москве в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.
«Зенит» после 16-го тура опередил «Краснодар» и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» уступает клубу из Санкт-Петербурга 8 очков и находится на восьмом месте.
Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива» и играет за взрослую команду с 2014 года. В общей сложности Баринов провел 156 матчей в рамках чемпионатов России, забил 8 голов. В активе полузащитника 18 матчей в составе сборной России.