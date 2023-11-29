«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому

«Футбольный клуб “Зенит” желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — говорится говорится в заявлении клуба, опубликованном в соцсетях.

Михаил Боярский — многолетний болельщик «Зенита» и редко пропускает домашние матчи клуба. В 2007 году Михаил Сергеевич заявил, что если любимый клуб станет чемпионом, он не будет расставаться с сине-бело-голубым шарфом целый год, и обещание сдержал, появляясь в зенитовской «розе» даже на официальных приемах.