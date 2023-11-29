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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому

28 ноября стало известно, что 73-летнего Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инфаркт.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления народному артисту России Михаилу Боярскому, которого госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

«Футбольный клуб “Зенит” желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — говорится говорится в заявлении клуба, опубликованном в соцсетях.

Сообщается, что в данный момент состояние здоровья Михаила Боярского удалось стабилизировать.

Михаил Боярский — многолетний болельщик «Зенита» и редко пропускает домашние матчи клуба. В 2007 году Михаил Сергеевич заявил, что если любимый клуб станет чемпионом, он не будет расставаться с сине-бело-голубым шарфом целый год, и обещание сдержал, появляясь в зенитовской «розе» даже на официальных приемах.

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