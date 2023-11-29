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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Аршавин пройдет стажировку в «Динамо»

Об этом сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, член правления «Зенита» Андрей Аршавин пройдет стажировку в московском «Динамо».

«Мы пока оформляем Андрею Аршавину московскую прописку. Следующий этап — стажировка, — сказал Гафин. — С учетом, что это не первая заявка, будем смотреть по срокам стажировки. Но, наверное, долгосрочная», — приводит ТАСС слова Дмитрия Гафина.

Андрей Аршавин ранее заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.

Первый матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит» пройдет 29 ноября в Москве. Начало запланировано на 18.15 по московскому времени.

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