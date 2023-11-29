Андрей Аршавин пройдет стажировку в «Динамо»

Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, член правления «Зенита» Андрей Аршавин пройдет стажировку в московском «Динамо».

«Мы пока оформляем Андрею Аршавину московскую прописку. Следующий этап — стажировка, — сказал Гафин. — С учетом, что это не первая заявка, будем смотреть по срокам стажировки. Но, наверное, долгосрочная», — приводит ТАСС слова Дмитрия Гафина.

Андрей Аршавин ранее заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.