Андрей Аршавин пройдет стажировку в «Динамо»
Об этом сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.
Динамо
Об этом сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.
Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, член правления «Зенита» Андрей Аршавин пройдет стажировку в московском «Динамо».
«Мы пока оформляем Андрею Аршавину московскую прописку. Следующий этап — стажировка, — сказал Гафин. — С учетом, что это не первая заявка, будем смотреть по срокам стажировки. Но, наверное, долгосрочная», — приводит ТАСС слова Дмитрия Гафина.
Андрей Аршавин ранее заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.
Первый матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит» пройдет 29 ноября в Москве. Начало запланировано на 18.15 по московскому времени.