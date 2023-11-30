Галактионов и Баринов дисквалифицированы за поведение после матча в Самаре

39-летний специалист в нецензурной форме раскритиковал судейство в прямом эфире ТВ после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил журналистам причины вердикта КДК.

«Галактионов высказался оскорбительно в адрес судейской бригады. Мы поговорили с Галактионовым. Причина — эмоциональная оценка Галактионова. Мы приняли во внимание, что ранее санкции к нему не применялись, но пришли к выводу, что должна быть применена реальная санкция, потому что это было публично на флеш-интервью. Решение — за использование ненормативной лексики дисквалифицировать Галактионова на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца «Чемпионат».

Таким образом тренер столичного клуба пропустит две оставшиеся встречи команды в чемпионате Российской Премьер-лиги перед зимним перерывом против «Зенита» и «Урала». Аналогичное наказание получил помощник главного тренера Заур Хапов.

Также КДК РФС дисквалифицировал капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова за реплику «Для всего футбола вы позор» в адрес резервного арбитра Игоря Панина. 27-летний полузащитник пропустит следующий матч чемпионата с «Зенитом» и получил еще один матч дисквалификации условно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-1331201&hd=2&id=456248819&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: “Для всего футбола вы позор”. Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал о том, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию, — приводит комментарий главы КДК Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».