Галактионов и Баринов дисквалифицированы за поведение после матча в Самаре

39-летний специалист в нецензурной форме раскритиковал судейство в прямом эфире ТВ после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил журналистам причины вердикта КДК.
«Галактионов высказался оскорбительно в адрес судейской бригады. Мы поговорили с Галактионовым. Причина — эмоциональная оценка Галактионова. Мы приняли во внимание, что ранее санкции к нему не применялись, но пришли к выводу, что должна быть применена реальная санкция, потому что это было публично на флеш-интервью. Решение — за использование ненормативной лексики дисквалифицировать Галактионова на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца «Чемпионат».
Таким образом тренер столичного клуба пропустит две оставшиеся встречи команды в чемпионате Российской Премьер-лиги перед зимним перерывом против «Зенита» и «Урала». Аналогичное наказание получил помощник главного тренера Заур Хапов.
Также КДК РФС дисквалифицировал капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова за реплику «Для всего футбола вы позор» в адрес резервного арбитра Игоря Панина. 27-летний полузащитник пропустит следующий матч чемпионата с «Зенитом» и получил еще один матч дисквалификации условно.
— Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: “Для всего футбола вы позор”. Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал о том, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.
Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию, — приводит комментарий главы КДК Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.