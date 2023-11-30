Кордоба дисквалифицирован на три игры за неприличный жест

30-летний колумбиец получил красную карточку уже после завершения матча, за то что изобразил оскорбительный жест, схватив себя за пах. Так нападающий выразил недовольство работой судейской бригады.

Лучший бомбардир «Краснодара» (8 забитых мячей в 16 турах) пропустит декабрьские матчи против «Оренбурга» и ЦСКА, а также мартовскую игру против «Рубина». Еще на один матч Кордоба дисквалифицирован условно. Кроме того, ему назначен денежный штраф в размере 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что за подобный жест в прошлом сезоне был дисквалифицирован нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он демонстративно показал его защитнику ЦСКА Виллиану Роше. В итоге оба игрока были удалены с поля, а Соболев дополнительно получил четырехматчевую дисквалификацию, которая позже была сокращена до трех.