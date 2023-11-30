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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Кордоба дисквалифицирован на три игры за неприличный жест

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес судей матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3). Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

30-летний колумбиец получил красную карточку уже после завершения матча, за то что изобразил оскорбительный жест, схватив себя за пах. Так нападающий выразил недовольство работой судейской бригады.

Лучший бомбардир «Краснодара» (8 забитых мячей в 16 турах) пропустит декабрьские матчи против «Оренбурга» и ЦСКА, а также мартовскую игру против «Рубина». Еще на один матч Кордоба дисквалифицирован условно. Кроме того, ему назначен денежный штраф в размере 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что за подобный жест в прошлом сезоне был дисквалифицирован нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он демонстративно показал его защитнику ЦСКА Виллиану Роше. В итоге оба игрока были удалены с поля, а Соболев дополнительно получил четырехматчевую дисквалификацию, которая позже была сокращена до трех.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на один балл.

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