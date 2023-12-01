Романцев: как спартаковский болельщик я не желаю победы «Зениту»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
На протяжении всего первого круга чемпионата «Краснодар» возглавлял турнирную таблицу РПЛ, но после выездного поражения от «Урала» (1:3) в 16-м туре уступил первую строчку «Зениту».
«Умерла ли интрига после поражения “Краснодара” от “Урала”? Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе “Зенита” родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.
К тому же “Краснодар” в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат — и это аукнулось в игре с “Уралом”. Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у “быков” опыта борьбы за чемпионство. А у “Зенита” он есть.
С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну, а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю “Зениту” победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало», — сказал Романцев.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. В ближайшем туре «быки» дома сыграют с «Оренбургом», а питерцы на выезде встретятся с «Локомотивом». «Спартак» занимает четвертое место с отставанием в 6 очков от «Зенита» и в 5 — от «Краснодара». В ближайшем туре красно-белым предстоит гостевой матч с «Ахматом».