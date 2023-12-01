Романцев: как спартаковский болельщик я не желаю победы «Зениту»

«Умерла ли интрига после поражения “Краснодара” от “Урала”? Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе “Зенита” родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.



К тому же “Краснодар” в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат — и это аукнулось в игре с “Уралом”. Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у “быков” опыта борьбы за чемпионство. А у “Зенита” он есть.



С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну, а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю “Зениту” победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало», — сказал Романцев.