Семак — о Дзюбе: У меня нет ни к кому никакой обиды

— После матча первого круга на «Газпром Арене» с «Локомотивом» очень резонансной стала реплика Артема Дзюбы, который на вопрос: «Помирились ли вы с Сергеем Семаком?» ответил: «А кто это?» Если Артем все-таки вспомнит, кто вы такой, готовы с ним зарыть топор войны?

— Мне важно, что происходит на футбольном поле, а не вне его. Поэтому работа главного тренера не подразумевает получения каких-то благодарностей. Моя работа делать свое дело. А что касается игроков, которые уходят, переходят — у каждого свои мысли, свои обиды, которые остаются после работы. Таких примеров очень много, поэтому мы ориентируемся исключительно на то, чтобы работать. По поводу моих личных отношений я уже давно говорил, что у меня нет ни к кому абсолютно никакой обиды, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.