СМИ: Европейский клуб предложил «Зениту» 25 млн евро за Ренана

Как сообщает в соцсетях бразильское издание Time do Povо, один из неназванных европейских клубов предложил петербургскому клубу 25 млн евро за Роберта Ренана.

«Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы. По информации источника, рассматривается вариант создания «финансового моста» через «Коринтианс». Футболист может перейти в бразильский клуб, откуда уже через полгода отправится в Европу.

Роберт Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник провел 13 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-лиги. В марте 2023 года защитник был вызван в состав взрослой сборной Бразилии на товарищеский матч со сборной Марокко, однако за национальную команду пока не дебютировал.