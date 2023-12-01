Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Дармштадт
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Еврокубки
30.11
Спартак Тр
Лудогорец
12
Футбол. Еврокубки
30.11
Норшелланн
Фенербахче
61
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
26.11
Ростов
Пари Нижний Новгород
10
26.11
Рубин
Факел
10
26.11
Урал
Краснодар
31
26.11
Оренбург
Ахмат
11
25.11
Балтика
Спартак
02
25.11
ЦСКА
Динамо
23
25.11
Зенит
Сочи
30
25.11
Крылья Советов
Локомотив
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Европейский клуб предложил «Зениту» 25 млн евро за Ренана

20-летний бразильский защитник перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает в соцсетях бразильское издание Time do Povо, один из неназванных европейских клубов предложил петербургскому клубу 25 млн евро за Роберта Ренана.

«Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы. По информации источника, рассматривается вариант создания «финансового моста» через «Коринтианс». Футболист может перейти в бразильский клуб, откуда уже через полгода отправится в Европу.

Роберт Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник провел 13 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-лиги. В марте 2023 года защитник был вызван в состав взрослой сборной Бразилии на товарищеский матч со сборной Марокко, однако за национальную команду пока не дебютировал.

Ранее сообщалось об интересе к Ренану со стороны клубов АПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Пятая и шестая ракетки России сыграли свадьбу
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь