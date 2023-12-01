Контракт Промеса со «Спартаком» будет продлен до 2025 года

Источник: https://t.me/fcsmtg

По информации источника, в контракте 31-летнего футболиста была предусмотрена опция автоматического продления, если он проведет за команду в этом сезоне не менее 60% официальных матчей.

Промес принял участие в 19 из 23 матчей команды в этом сезоне, благодаря чему эта опция в ближайшее время будет активирована. Контракт с «красно-белыми» будет продлен до лета 2025 года с сохранением текущей зарплаты — 3,5 млн евро в год.

Квинси Промес перешел в «Спартак» в феврале 2021 года из «Аякса» за 8,5 млн евро. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 233 матча, в которых забил 113 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.